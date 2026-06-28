Лещук: если я бы играл, я был бы точно не хуже лучших вратарей в России

"Кого из российских вратарей я считаю сильнее себя? Тяжело так ответить на этот вопрос. Много тех, кто не хуже меня. А как я могу сравнивать, если ребята играют, а я очень мало.
Если я бы играл, я был бы точно не хуже лучших вратарей в России. А там, может быть, и лучшим - кто знает. (Улыбается.)", - сказал Лещук "РБ Спорту".
Игорь Лещук выступает в составе московского "Динамо" с начала января 2018 года. В прошедшем сезоне голкипер провел за бело-голубых 10 матчей, пропустил 15 голов и отыграл 2 встречи на ноль. Соглашение клуба с футболистом рассчитано до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость 30-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 600 тысяч евро.