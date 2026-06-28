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Лещук: если я бы играл, я был бы точно не хуже лучших вратарей в России

Голкипер "Динамо" Игорь Лещук сравнил себя с российскими вратарями.
Фото: ФК "Динамо"
Российский голкипер заявил, что при наличии регулярной игровой практики он был бы не хуже лучших вратарей в России.

"Кого из российских вратарей я считаю сильнее себя? Тяжело так ответить на этот вопрос. Много тех, кто не хуже меня. А как я могу сравнивать, если ребята играют, а я очень мало.

Если я бы играл, я был бы точно не хуже лучших вратарей в России. А там, может быть, и лучшим - кто знает. (Улыбается.)", - сказал Лещук "РБ Спорту".

Игорь Лещук выступает в составе московского "Динамо" с начала января 2018 года. В прошедшем сезоне голкипер провел за бело-голубых 10 матчей, пропустил 15 голов и отыграл 2 встречи на ноль. Соглашение клуба с футболистом рассчитано до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость 30-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 600 тысяч евро.

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