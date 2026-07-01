"Классный футболист. Может, ему здесь просто не зашло". Кокорин - о Дуране

"Дуран — классный футболист. Может быть, просто ему здесь не зашло и он решил не напрягаться. Поэтому он быстро соскочил", — сказал Кокорин.
Александр также отметил, что видел игру колумбийца в "Аль-Насре" и его взаимодействие с Криштиану Роналду, поэтому не сомневается в высоком уровне нападающего.
Джон Дуран выступал за "Зенит" на правах аренды с февраля 2026 года. За это время он провел девять матчей во всех турнирах и забил два мяча (оба — с пенальти).
В июне сине-бело-голубые официально объявили о возвращении 22-летнего форварда в Саудовскую Аравию после завершения аренды.
Источник: "СЭ"