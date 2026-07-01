Шунич - о возвращении Шварца в "Динамо": приведёт клуб к большим победам

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"Шварц приведёт " Динамо " к большим победам. Это отличный тренер. За последнее время он стал опытнее. В первый заход в "Динамо" он показал отличный результат. Очень рад, что он вернулся в "Динамо", - сказал Шунич Metaratings

Тони Шунич заявил, что Сандро Шварц является отличным тренером.Сандро Шварц возглавлял московское "Динамо" с 2020 по 2022 год. Всего под его руководством бело-голубые провели 57 матчей, одержали 32 победы, 8 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений.В конце мая 2026 года пресс-служба "Динамо" объявила о возвращении немецкого специалиста на пост главного тренера клуба.