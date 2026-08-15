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Главный тренер казанского "Рубина" высказался о матче с "Ростовом"

Главный тренер казанского "Рубина" Франк Артига высказался о матче четвертого тура РПЛ с "Ростовом".
Фото: ФК "Рубин"
"В первом тайме "Ростов" был сильнее. Мы знаем, что они лидеры по отрезкам интенсивности, по высокоскоростным отрезкам и единоборствам. Во втором тайме мы выровняли игру. В последние 20 минут мы были сильнее", - сказал Артига "Матч ТВ".


Матч четвертого тура РПЛ между "Ростовом" и "Рубином" закончился вничью. Счет матча 1:1. Тимур Сулейманов вывел хозяев вперед. Во втором тайме Сиве реализовал пенальти и установил окончательный счет.

Сыграв вничью, "Ростов" опустился на девятое место, в то время как "Рубин" поднялся на 8-ю строчку. У команд по 5 очков.

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