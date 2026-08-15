Главный тренер казанского "Рубина" высказался о матче с "Ростовом"

"В первом тайме "Ростов" был сильнее. Мы знаем, что они лидеры по отрезкам интенсивности, по высокоскоростным отрезкам и единоборствам. Во втором тайме мы выровняли игру. В последние 20 минут мы были сильнее", - сказал Артига "Матч ТВ".
Матч четвертого тура РПЛ между "Ростовом" и "Рубином" закончился вничью. Счет матча 1:1. Тимур Сулейманов вывел хозяев вперед. Во втором тайме Сиве реализовал пенальти и установил окончательный счет.
Сыграв вничью, "Ростов" опустился на девятое место, в то время как "Рубин" поднялся на 8-ю строчку. У команд по 5 очков.