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Червиченко: "Динамо" - это вечные потуги и несбывшиеся мечты

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал Rusfootball.info победу "Краснодара" над "Ахматом",  а также поделился мнением о том, кто в нынешнем сезоне будет бороться за чемпионство.
Фото: ФК "Динамо" Москва
- "Краснодар" на классе победил. Можно сказать, игрок сначала в засаде сидел, а потом забил. Все хорошо.

- Можно сказать, что по игре "Краснодар" серьезно превзошёл соперника?

- Если бы Кривцов забил момент, когда метров с пяти-шести не попал, тогда да. Но, если учитывать, что примерно такой же промах был у "Ахмата", и он чуть было не сравнял счёт, то тогда очень спорно, что намного сильнее. "Краснодар" просто был лучше сегодня, но сказать, что превзошёл, нельзя. 

- "Краснодар" в этом сезоне будет одним из главных претендентов на золото?

- Безусловно. Тройка пока будет выглядеть так: "Зенит", "Краснодар", "Спартак". Несмотря на то, что ЦСКА нажил сегодня три очка. Я бы сказал, что это были больше удача и стечение обстоятельств. С "Локомотивом" все понятно. А "Динамо" - это вечные потуги и вечные несбывшиеся мечты.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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