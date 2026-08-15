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Смородская: Семак сильнее Шварца

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская сравнила главных тренеров "Зенита" и московского "Динамо" Сергея Семака и Сандро Шварца.
Фото: ФК "Зенит"
"Конечно же, Семак. Он уже много лет руководит "Зенитом" и постоянно находит новые идеи, какие?то новые звучания для команды, новые подходы. А что сделал Шварц, пока не очень понятно. Не видно в его работе всего этого пока", - сказала Смородская "Матч ТВ".


Центральный матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором "Зенит" примет у себя дома московское "Динамо", состоится завтра, 16 августа. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена", стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.

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