Смородская: Семак сильнее Шварца

"Конечно же, Семак. Он уже много лет руководит "Зенитом" и постоянно находит новые идеи, какие?то новые звучания для команды, новые подходы. А что сделал Шварц, пока не очень понятно. Не видно в его работе всего этого пока", - сказала Смородская "Матч ТВ".
Центральный матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором "Зенит" примет у себя дома московское "Динамо", состоится завтра, 16 августа. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена", стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.