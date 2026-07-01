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Игрок "Локомотива" выдвинул "Спартаку" финансовое условие - источник

Потенциальный переход Дмитрия Воробьёва в "Спартак" может обойтись московскому клубу недёшево.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации Metaratings, нападающий "Локомотива" рассчитывает получать в "Спартаке" около двух миллионов евро в год, не считая бонусных выплат. Сообщается, что именно на такие финансовые условия ориентируется 27-летний форвард, если стороны договорятся о трансфере.

Ранее СМИ писали, что "Спартак" заинтересован в подписании Воробьёва этим летом.

В прошлом сезоне Воробьёв принял участие в 34 матчах во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал семь ассистов на партнёров.

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