Семенов оценил возможный переход Оздоева в "Краснодар"

Бывший игрок "Ахмата" Андрей Семенов высказался о Магомеде Оздоеве.

Фото: Global Look Press

"Считаю Оздоева отличным футболистом, который хорошо проявлял себя и в Греции, и в России. Удивительно, что его не вызывали в сборную России, когда вызывали всех подряд, а его - нет.