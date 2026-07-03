Семенов оценил возможный переход Оздоева в "Краснодар"

"Считаю Оздоева отличным футболистом, который хорошо проявлял себя и в Греции, и в России. Удивительно, что его не вызывали в сборную России, когда вызывали всех подряд, а его - нет.А вообще такие люди, как Магомед, приносят пользу российскому футболу, и за такими игроками наблюдать всегда приятно", - сказал Семенов "Советскому спорту".
Магомед Оздоев выступал в составе греческого ПАОКа с августа 2023 по июнь 2026 года. Всего за клуб опорный полузащитник провел 141 матч, забил 18 голов и отдал 9 результативных передач. Трансферная стоимость 33-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Краснодар" заинтересован в подписании футболиста.