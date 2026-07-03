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Турецкий журналист высказался о новичке "Зенита" Аугусто

Турецкий спортивный журналист Джанер Исбегендир высказался о новичке "Зенита" Фелипе Аугусто.
Фото: ФК "Зенит"
Турецкий журналист заявил, что у Аугусто отличное голевое чутье. Также Исбегендир отметил, что футболист умеет выбирать правильную позицию в чужой штрафной.

"Фелипе Аугусто - атакующий игрок, который стремится безупречно выполнять свои обязанности на любой позиции. Он хорош и в центре нападения, и на левом фланге, и на правом.
Козыри? Отличное голевое чутье и умение выбирать правильную позицию в штрафной", - сказал Исбегендир "Спорт-Экспрессу".

Фелипе Аугусто выступал в составе турецкого "Трабзонспора" с июля 2025 года. Всего за клуб форвард провел 40 матчей и забил 15 голов во всех турнирах.

В конце июня пресс-служба петербургского "Зенита" объявила о трансфере бразильского футболиста. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2030 года.

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