Турецкий журналист высказался о новичке "Зенита" Аугусто

"Фелипе Аугусто - атакующий игрок, который стремится безупречно выполнять свои обязанности на любой позиции. Он хорош и в центре нападения, и на левом фланге, и на правом.Козыри? Отличное голевое чутье и умение выбирать правильную позицию в штрафной", - сказал Исбегендир "Спорт-Экспрессу".
Фелипе Аугусто выступал в составе турецкого "Трабзонспора" с июля 2025 года. Всего за клуб форвард провел 40 матчей и забил 15 голов во всех турнирах.
В конце июня пресс-служба петербургского "Зенита" объявила о трансфере бразильского футболиста. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2030 года.