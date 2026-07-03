"Соболев мощнее Аугусто". Турецкий журналист - о новичке "Зенита"

"Кого из нападающих РПЛ Фелипе напоминает мне по стилю, манере игры? Когда играет на фланге - можно сравнить с его одноклубником Луисом Энрике; когда в центре - с Джоном Кордобой из "Краснодара".
Сильнее ли он Соболева на бумаге? Физически Соболев мощнее как нападающий. Но Аугусто быстрее и лучше реагирует на передачи за спину защитникам", - сказал Исбегендир "Спорт-Экспрессу".
Александр Соболев выступает в составе петербургского "Зенита" с конца августа 2024 года. В прошедшем сезоне за клуб 29-летний форвард провел 38 матчей, забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи.
В конце июня пресс-служба сине-бело-голубых объявила о подписании Фелипе Аугусто. На счету футболиста 32 матча и 13 голов в прошедшем сезоне турецкой Суперлиги.