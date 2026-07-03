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"Краснодар" разгромил "Висту" в товарищеском матче

Контрольная игра между "Краснодаром" и "Вистой" завершилась победой быков со счетом 4:0.
Фото: ФК "Краснодар"
Голами за хозяев отличились левый защитник Лукас Оласа и нападающие Хуан Боселли, Олакунле Олусегун и Мозес Кобнан.

Товарищеские матчи

Голы: Оласа, 45 (пен), Боселли, 47, Олусегун, 50, Мозес, 54.

"Краснодар": Агкацев (Корякин, 46), Оласа (Закарлюка, 52), Жубал (Вахания, 46), Тормена, Пальцев, Черников, Кривцов (Олусегун, 46), Уткин, Батчи, Боселли, Мозес.

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