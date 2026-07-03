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Зырянов поделился мнением о характере Глушенкова

Председатель правления "Зенита" Константин Зырянов высказался о полузащитнике "Зенита" Максиме Глушенкове.
Фото: ФК "Зенит"
"У нас играют футболисты с разными характерами, это нормально. Зачем нам обуздывать его характер? Наоборот, необходимо направить в нужное русло", - сказал Зырянов "Спорт-Экспресс".


Максим Глушенков выступает за петербургский "Зенит" с июля 2024 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 60 матчей и записал на свой счет 22 забитых мяча и 17 результативных передач. Его контракт с петербуржцами рассчитан до лета 2028 года, рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 15 миллионов евро. Ранее он был игроком московского "Локомотива".

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