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ЦСКА не смог победить тульский "Арсенал" в товарищеском матче

Товарищеский матч ЦСКА и тульского "Арсенала" завершился ничьей со счетом 1:1.
Фото: ФК ЦСКА
Голом за "армейцев" отличился форвард Тамерлан Мусаев. В конце второго тайма мяч за тульскую команду забил нападающий Тимур Мелекесцев.

Товарищеские матчи

Голы: Мусаев, 44 - Мелекесцев, 84.

ЦСКА: Тороп, Филюшин, Жоао Виктор, Матеус Рейс, Данилов, Алвес, Кисляк, Глебов, Бандикян, Фиров, Мусаев.

2 тайм: Бесаев, Бадмаев, Лукин, Абдулкадыров, Тверитнев, Пономарчук, Козлов, Круговой, Кармо, Попович, Шуманский.

"Арсенал" Тула: Мелихов, Гоцук, Кармаев, Пенчиков, Крашевский, Брнович, Бирюков, Енин, Рейес, Давидян, Магомедов (Мелекесцев, 81).

Предупреждения: Бандикян, 22, Кармаев, 41.

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