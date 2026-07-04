Голом за "армейцев" отличился форвард Тамерлан Мусаев. В конце второго тайма мяч за тульскую команду забил нападающий Тимур Мелекесцев.
Товарищеские матчи
Голы: Мусаев, 44 - Мелекесцев, 84.
ЦСКА: Тороп, Филюшин, Жоао Виктор, Матеус Рейс, Данилов, Алвес, Кисляк, Глебов, Бандикян, Фиров, Мусаев.
2 тайм: Бесаев, Бадмаев, Лукин, Абдулкадыров, Тверитнев, Пономарчук, Козлов, Круговой, Кармо, Попович, Шуманский.
"Арсенал" Тула: Мелихов, Гоцук, Кармаев, Пенчиков, Крашевский, Брнович, Бирюков, Енин, Рейес, Давидян, Магомедов (Мелекесцев, 81).
Предупреждения: Бандикян, 22, Кармаев, 41.
ЦСКА не смог победить тульский "Арсенал" в товарищеском матче
Товарищеский матч ЦСКА и тульского "Арсенала" завершился ничьей со счетом 1:1.
Фото: ФК ЦСКА