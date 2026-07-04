Карседо заявил, что "Спартак" планирует усилить состав

- У нас очень хорошая команда. Знаю, что клуб прилагает большие усилия и очень много работает, над трансферами в том числе. Самое главное для нас - сохранить команду, сохранить тех ребят, которые у нас есть. Далее клуб постарается привезти двух-трёх футболистов, - сказал тренер в эфире Okko Sport.
"Спартак" ранее в товарищеском матче обыграл "Крылья Советов" со счётом 3:2. Новый сезон красно-белые начнут в конце июля.
Напомним, в прошлом сезоне клуб финишировал на четвёртой строчке в таблице РПЛ.