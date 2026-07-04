Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Аргентина
3 - 2 3 2
Кабо-ВердеЗавершен
Колумбия
1 - 0 1 0
ГанаЗавершен
Канада
0 - 3 0 3
МароккоЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
3 - 0 3 0
ЛенинградецЗавершен
Ахмат
1 - 1 1 1
Нови ПазарЗавершен
Динамо
2 - 1 2 1
Нижний НовгородЗавершен
ЦСКА
1 - 1 1 1
Арсенал ТулаЗавершен
Спартак
3 - 2 3 2
Крылья СоветовЗавершен

"Галатасарай" начал переговоры по трансферу Дурана - источник

Будущее Джона Дурана может быть связано с турецким чемпионатом.
Фото: ФК "Зенит"
Как пишет журналист Экрем Конур, "Галатасарай" уже сделал предложение нападающему "Аль-Насра" и рассчитывает оформить его переход в летнее трансферное окно. По информации источника, турецкий гранд предложил колумбийцу контракт до лета 2030 года с возможностью продления ещё на один сезон. Зарплата футболиста может составить пять миллионов евро в год.

Вторую часть сезона-2025/26 форвард провёл в аренде в "Зените". За петербургский клуб он сыграл девять матчей и отметился двумя забитыми мячами.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится