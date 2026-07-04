Как пишет журналист Экрем Конур, "Галатасарай" уже сделал предложение нападающему "Аль-Насра" и рассчитывает оформить его переход в летнее трансферное окно. По информации источника, турецкий гранд предложил колумбийцу контракт до лета 2030 года с возможностью продления ещё на один сезон. Зарплата футболиста может составить пять миллионов евро в год.
Вторую часть сезона-2025/26 форвард провёл в аренде в "Зените". За петербургский клуб он сыграл девять матчей и отметился двумя забитыми мячами.
"Галатасарай" начал переговоры по трансферу Дурана - источник
Будущее Джона Дурана может быть связано с турецким чемпионатом.
Фото: ФК "Зенит"