"Галатасарай" начал переговоры по трансферу Дурана - источник

Будущее Джона Дурана может быть связано с турецким чемпионатом.

Фото: ФК "Зенит"

Как пишет журналист Экрем Конур, "Галатасарай" уже сделал предложение нападающему "Аль-Насра" и рассчитывает оформить его переход в летнее трансферное окно. По информации источника, турецкий гранд предложил колумбийцу контракт до лета 2030 года с возможностью продления ещё на один сезон. Зарплата футболиста может составить пять миллионов евро в год.



Вторую часть сезона-2025/26 форвард провёл в аренде в "Зените". За петербургский клуб он сыграл девять матчей и отметился двумя забитыми мячами.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Аль-Наср