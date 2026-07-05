Дзюба высказался о своем будущем

"Как будет хорошее, интересное предложение, я сяду, подумаю", — заявил Дзюба.
При этом футболист в шутку отметил, что готов рассмотреть варианты с "Тверью" и "Калугой", после чего дал понять, что пока не ведет предметных переговоров ни с одним из клубов.
Ранее Дзюба также не исключал своего возвращения в "Спартак", цвета которого защищал с 2006 по 2015 год. Несмотря на уход из "Акрона", форвард неоднократно подчеркивал, что не собирается заканчивать с футболом и намерен продолжить карьеру.
В прошлом сезоне Дзюба провел за "Акрон" 28 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал пять результативных передач.
Источник: РИА Новости