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Дзюба высказался о своем будущем

Нападающий Артем Дзюба заявил, что продолжит карьеру только в том случае, если получит действительно интересное предложение.
Фото: ФК "Акрон"
После ухода из "Акрона" 37-летний форвард остается свободным агентом и пока не принял решения о своем будущем.

"Как будет хорошее, интересное предложение, я сяду, подумаю", — заявил Дзюба.

При этом футболист в шутку отметил, что готов рассмотреть варианты с "Тверью" и "Калугой", после чего дал понять, что пока не ведет предметных переговоров ни с одним из клубов.

Ранее Дзюба также не исключал своего возвращения в "Спартак", цвета которого защищал с 2006 по 2015 год. Несмотря на уход из "Акрона", форвард неоднократно подчеркивал, что не собирается заканчивать с футболом и намерен продолжить карьеру.

В прошлом сезоне Дзюба провел за "Акрон" 28 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал пять результативных передач.

Источник: РИА Новости

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