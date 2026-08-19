Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
КАМАЗ
18:00
ТекстильщикНе начат
Велес
19:30
Нижний НовгородНе начат

Кубок России

Новости
Крылья Советов
16:15
ЗенитНе начат
Рубин
18:30
СпартакНе начат
Динамо
20:45
КраснодарНе начат

"В Турции почти ни у кого из наших футболистов не задалось". Широков - о Батракове

Известный российский экс-футболист Роман Широков высказался о трансфере полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова в "Галатасарай".
Фото: ФК "Локомотив"
"Правильный шаг для Алексея? Наверное, да. Он же хотел поехать в Европу, а там есть еврокубки. И чемпионат на данный момент в целом сильнее, чем у нас.

Другое дело, что в Турции почти ни у кого из наших футболистов не задалось. Может, он будет первым, у кого получится", - сказал Широков.

Ранее полузащитник "Локомотива" Алексей Батрков посетил фан-сектор "железнодорожников" на матче против "Ростова" в рамках 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (0:1), где сообщил о своем уходе в "Галатасарай".

Напомним, на днях появилась информация, что клубы достигли договоренности о переходе 21-летнего футболиста сборной России за 25 миллионов евро.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится