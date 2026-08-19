"В Турции почти ни у кого из наших футболистов не задалось". Широков - о Батракове

Другое дело, что в Турции почти ни у кого из наших футболистов не задалось. Может, он будет первым, у кого получится", - сказал Широков.
Ранее полузащитник "Локомотива" Алексей Батрков посетил фан-сектор "железнодорожников" на матче против "Ростова" в рамках 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (0:1), где сообщил о своем уходе в "Галатасарай".
Напомним, на днях появилась информация, что клубы достигли договоренности о переходе 21-летнего футболиста сборной России за 25 миллионов евро.
Источник: "Матч ТВ"