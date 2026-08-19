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Керимов о Батракове в "Галатасарае": обещали Бруну Фернандеша, а привезли...

Комментатор Эльвин Керимов рассказал, что возможный переход Алексея Батракова в "Галатасарай" сначала вызвал скепсис в Турции, однако отношение к россиянину быстро изменилось.
Фото: Дарья Исаева, "СЭ"
В Турции поначалу настороженно восприняли новости о возможном трансфере Алексея Батракова в "Галатасарай". По словам комментатора Эльвина Керимова, болельщики ожидали от клуба приобретения более статусного футболиста.

"Поначалу в Турции его возможный приезд восприняли довольно настороженно. Мол, обещали приобрести Бруну Фернандеша из "МЮ", а привозят не пойми кого", — рассказал Керимов.

Однако после знакомства со статистикой и хайлайтами 21-летнего россиянина отношение турецкой публики изменилось. Керимов отметил, что местные журналисты подробно разобрали сильные стороны Батракова, а сам потенциальный трансфер теперь воспринимается как перспективный.

Комментатор также считает, что схема 4-2-3-1 "Галатасарая" подходит хавбеку: Батраков способен занять позицию "десятки". Кроме того, возможный переход позволит россиянину получить опыт выступлений в Лиге чемпионов.

Источник: "СЭ"

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