Керимов о Батракове в "Галатасарае": обещали Бруну Фернандеша, а привезли...

"Поначалу в Турции его возможный приезд восприняли довольно настороженно. Мол, обещали приобрести Бруну Фернандеша из "МЮ", а привозят не пойми кого", — рассказал Керимов.
Однако после знакомства со статистикой и хайлайтами 21-летнего россиянина отношение турецкой публики изменилось. Керимов отметил, что местные журналисты подробно разобрали сильные стороны Батракова, а сам потенциальный трансфер теперь воспринимается как перспективный.
Комментатор также считает, что схема 4-2-3-1 "Галатасарая" подходит хавбеку: Батраков способен занять позицию "десятки". Кроме того, возможный переход позволит россиянину получить опыт выступлений в Лиге чемпионов.
Источник: "СЭ"