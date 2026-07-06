Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Мексика
2 - 3 2 3
АнглияЗавершен
Португалия
22:00
ИспанияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
17:00
РоторНе начат

"Луису Энрике Анчелотти не дал проявить себя". В "Зените" подвели итог выступления бразильцев на ЧМ

Советник председателя правления "Зенита" Александр Медведев высказался об игре футболистов петербургской команды за сборную Бразилии.
Фото: ФК "Зенит"
"Дуглас Сантос был одним из трех лучших бразильских игроков и не допускал пожаров на своем фланге. Луису Энрике Анчелотти не дал проявить себя, положившись на ветеранов.

В целом бразильцам не хватило динамики, интенсивности, страсти и злости", – сказал Медведев.

Сборная Бразилии завершила свое выступление на чемпионате мира 2026 года, уступив в матче 1/8 финала национальной команде Норвегии (1:2).

32-летний защитник Дуглас Сантос провел на мундиале 5 матчей, в которых получил одну желтую карточку, отыграв 442 минуты.

25-летний вингер сине-бело-голубых Луис Энрике принял участие лишь в одной игре на текущем турнире, проведя на поле 28 минут и не отметившись результативными действиями.

Источник: Metaratings

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится