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"Луису Энрике Анчелотти не дал проявить себя". В "Зените" подвели итог выступления бразильцев на ЧМ
Сегодня, 15:27
Советник председателя правления "
Зенита
" Александр Медведев высказался об игре футболистов петербургской команды за сборную Бразилии.
Фото: ФК "Зенит"
"Дуглас Сантос был одним из трех лучших бразильских игроков и не допускал пожаров на своем фланге. Луису Энрике Анчелотти не дал проявить себя, положившись на ветеранов.
В целом бразильцам не хватило динамики, интенсивности, страсти и злости", – сказал Медведев.
Сборная Бразилии завершила свое выступление на чемпионате мира 2026 года, уступив в матче 1/8 финала национальной команде Норвегии (1:2).
32-летний защитник Дуглас Сантос провел на мундиале 5 матчей, в которых получил одну желтую карточку, отыграв 442 минуты.
25-летний вингер сине-бело-голубых Луис Энрике принял участие лишь в одной игре на текущем турнире, проведя на поле 28 минут и не отметившись результативными действиями.
Источник:
Metaratings
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Александр Медведев
Зенит
Луис Энрике Андре Роза да Силва
Дуглас Сантос
Сборная Бразилии
ЧМ-2026
Опубликовал:
Вячеслав Буланов
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