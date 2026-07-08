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Спартак
19:30
РубинНе начат

Источник: Самошников вернется в "Рубин" на правах аренды

По информации СМИ, защитник "Спартака" Илья Самошников в ближайшее время может перейти в "Рубин" на правах аренды.
Голубович Дмитрий, "Чемпионат"
Как сообщает Metaratings, "Рубин" арендует 28-летнего футболиста до конца сезона без права последующего выкупа. Отмечается, что Самошников уже покинул расположение московской команды.

В прошлом сезоне защитник провел за "Спартак" всего пять матчей во всех турнирах, записав на свой счет гол и результативную передачу. Последний раз он выходил на поле в октябре.

Для Самошникова это станет возвращением в хорошо знакомую систему. За "Рубин" он выступал с 2020 по 2023 год, проведя 87 матчей, в которых забил пять мячей и отдал пять голевых передач.

Источник: Metaratings

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