Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
0 - 0 0 0
Нефтчи Фергана1 тайм
Спартак
19:30
РубинНе начат

Ловчев раскритиковал новый формат чемпионата мира

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев заявил, что расширение чемпионата мира до 48 команд лишило турнир прежней атмосферы.
Фото: ФК "Спартак"
По мнению Ловчева, увеличение числа участников сделало групповой этап менее напряженным и снизило ценность самого турнира.

"Этими 48 командами размыто главное — ощущение события", — заявил Ловчев.

Экс-футболист отметил, что раньше на ЧМ попадали только сильнейшие сборные, а теперь командам стало гораздо проще выйти в плей-офф. По его словам, многие матчи группового этапа потеряли зрелищность и напряжение, которое всегда отличало мундиаль.

Ловчев также выразил мнение, что возвращения к прежнему формату ждать не стоит, поскольку расширение турнира уже стало свершившимся фактом.

ЧМ-2026 стал первым в истории мундиалем с участием 48 сборных. После группового этапа в плей-офф вышли 32 команды, а стадия 1/16 финала проводилась впервые.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится