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Ловчев раскритиковал новый формат чемпионата мира
Сегодня, 17:28
Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев заявил, что расширение чемпионата мира до 48 команд лишило турнир прежней атмосферы.
Фото: ФК "Спартак"
По мнению Ловчева, увеличение числа участников сделало групповой этап менее напряженным и снизило ценность самого турнира.
"Этими 48 командами размыто главное — ощущение события", — заявил Ловчев.
Экс-футболист отметил, что раньше на ЧМ попадали только сильнейшие сборные, а теперь командам стало гораздо проще выйти в плей-офф. По его словам, многие матчи группового этапа потеряли зрелищность и напряжение, которое всегда отличало мундиаль.
Ловчев также выразил мнение, что возвращения к прежнему формату ждать не стоит, поскольку расширение турнира уже стало свершившимся фактом.
ЧМ-2026 стал первым в истории мундиалем с участием 48 сборных. После группового этапа в плей-офф вышли 32 команды, а стадия 1/16 финала проводилась впервые.
Источник:
"СЭ"
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Евгений Ловчев
ЧМ-2026
Опубликовал:
Даниил Наволочный
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