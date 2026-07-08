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Дюков допустил внедрение нового формата Суперкубка России

Президент РФС Александр Дюков заявил, что розыгрыш Суперкубка России в будущем может измениться.
Фото: "СЭ", Дарья Исаева
Глава РФС отметил, что организация не возражает против изменения формата турнира, однако этот вопрос должен решаться совместно с РПЛ и клубами.

"Мы не против, но это решение должен принимать не только РФС, но и лига с клубами", — заявил Дюков.

По словам функционера, главной проблемой остается плотный календарь. Проведение двухматчевого противостояния потребует от участников Суперкубка корректировки подготовки к новому сезону, тогда как остальные клубы смогут работать по привычному графику.

Дюков подчеркнул, что если РПЛ поддержит такую инициативу и клубы согласятся на дополнительную нагрузку, переход на новый формат станет вполне возможным.

Сейчас Суперкубок России разыгрывается в одном матче. 18 июля в Нижнем Новгороде за него сразятся "Зенит" и "Спартак".

Источник: "Матч ТВ"

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