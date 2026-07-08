Дюков допустил внедрение нового формата Суперкубка России

"Мы не против, но это решение должен принимать не только РФС, но и лига с клубами", — заявил Дюков.
По словам функционера, главной проблемой остается плотный календарь. Проведение двухматчевого противостояния потребует от участников Суперкубка корректировки подготовки к новому сезону, тогда как остальные клубы смогут работать по привычному графику.
Дюков подчеркнул, что если РПЛ поддержит такую инициативу и клубы согласятся на дополнительную нагрузку, переход на новый формат станет вполне возможным.
Сейчас Суперкубок России разыгрывается в одном матче. 18 июля в Нижнем Новгороде за него сразятся "Зенит" и "Спартак".
Источник: "Матч ТВ"