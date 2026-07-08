Дюков допустил внедрение нового формата Суперкубка России

Президент РФС Александр Дюков заявил, что розыгрыш Суперкубка России в будущем может измениться.

Фото: "СЭ", Дарья Исаева

"Мы не против, но это решение должен принимать не только РФС, но и лига с клубами", — заявил Дюков.