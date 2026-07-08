Агент защитника "Локомотива" Монтеса сделал заявление о будущем игрока

"На сегодняшний день Сесар Монтес является игроком "Локомотива". Что касается его будущего, то сейчас никаких окончательных решений нет", — заявил агент футболиста Серхио Визуэте.
По его словам, в настоящее время Монтес восстанавливается после повреждения и получил несколько дополнительных дней отдыха перед началом подготовки к новому сезону.
Агент также сообщил, что в ближайшее время планирует встретиться с руководством "Локомотива", чтобы обсудить дальнейшие планы и определить следующие шаги.
Монтес выступает за московский клуб с 2025 года и является одним из лидеров сборной Мексики.
Источник: Sport24