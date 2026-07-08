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Булыкин оценил шансы Месси побить легендарный рекорд чемпионатов мира

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о шансах Лионеля Месси переписать историю чемпионатов мира.
Фото: Getty Images
Перед четвертьфиналами чемпионата мира-2026 аргентинец лидирует в гонке бомбардиров, однако до рекорда Жюста Фонтена ему еще далеко.

"Еще пять Месси забить будет очень тяжело, но бывает разное. Все мы помним, как Мбаппе три забил в финале", — заявил Булыкин.

По словам экс-форварда, у Месси еще будут возможности пополнить голевой счет, однако многое будет зависеть от того, как команда распорядится своими шансами в оставшихся матчах.

На данный момент Лионель Месси забил восемь мячей на ЧМ-2026. Абсолютный рекорд по числу голов за один чемпионат мира принадлежит Жюсту Фонтену, который в 1958 году отличился 13 раз в шести матчах.

Источник: РИА Новости

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