Стали известны условия аренды Самошникова из "Спартака" в "Рубин" - источник

Как пишет журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, расходы на зарплату защитника казанский и московский клубы разделят поровну. Сообщается, что ежемесячный оклад 28-летнего футболиста составляет 11 миллионов рублей. При этом каждая из сторон будет выплачивать половину этой суммы на протяжении срока аренды.
Источник также утверждает, что соглашение рассчитано до окончания сезона-2026/27 и не предусматривает права последующего выкупа. Таким образом, после завершения аренды Самошников должен вернуться в расположение "Спартака".