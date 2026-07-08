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Стали известны условия аренды Самошникова из "Спартака" в "Рубин" - источник

Стали известны финансовые условия аренды Ильи Самошникова, который накануне вернулся из "Спартака" в "Рубин".
Фото: ФК "Спартак"
Как пишет журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, расходы на зарплату защитника казанский и московский клубы разделят поровну. Сообщается, что ежемесячный оклад 28-летнего футболиста составляет 11 миллионов рублей. При этом каждая из сторон будет выплачивать половину этой суммы на протяжении срока аренды.

Источник также утверждает, что соглашение рассчитано до окончания сезона-2026/27 и не предусматривает права последующего выкупа. Таким образом, после завершения аренды Самошников должен вернуться в расположение "Спартака".

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