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Тедеев назвал лучшего футболиста мира - это не Месси и не Мбаппе

Заур Тедеев считает, что на сегодняшний день Эрлинг Холанд является сильнейшим футболистом мира.
Фото: ФИФА
Экс-наставник "Акрона" высоко оценил уровень норвежского нападающего после его очередного яркого выступления на чемпионате мира.

- Это один из лучших нападающих на планете прямо сейчас. У него ярко выражены физические качества. Считаю Холанда самым сильным игроком сегодня, - передаёт слова Тедеева "Чемпионат".

В матче 1/8 финала ЧМ-2026 форвард оформил дубль и помог сборной Норвегии обыграть Бразилию со счетом 2:1. На нынешнем турнире 25-летний нападающий провел четыре встречи, забил восемь мячей и сделал одну результативную передачу.

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