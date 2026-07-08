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Московский клуб подпишет воспитанника "Манчестер Сити" - источник

Новичок Российской премьер-лиги "Родина" продолжает укреплять состав перед новым сезоном.
Фото: ФК "Родина"
Как пишет инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале, московский клуб оформил трансфер испанского полузащитника Икера Посо, заплатив за игрока около 1,5 миллиона евро.

25-летний опорник начинал в системе мадридского "Реала", однако еще в детстве перебрался в академию "Манчестер Сити", где прошел практически все этапы подготовки. За различные команды английского клуба он провел 97 матчей, а также отметился голом в товарищеской встрече за основной состав.

Последние несколько сезонов Посо выступал в чемпионате Хорватии за "Шибеник" и "Горицу".

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