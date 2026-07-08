"Дыма без огня не бывает". Квеквескири - о возможном переходе в "Сочи"

"Дела с будущим нормально обстоят. Идет диалог, есть еще время, хотя хочется уже находиться в процессе, быть в определенности какой-то, но есть определенные разногласия. Думаю, что в ближайшее время определюсь.
"Сочи"? Дыма без огня не бывает. Раз написали, значит, так и есть", - сказал Квеквескири.
Этим летом Ираклий Квеквескири стал свободным агентом. 11 июня пресс-служба "Оренбурга" сообщила об уходе 36-летнего футболиста в связи с окончанием трудового соглашения. В составе оренбургской команды опорный полузащитник провел 26 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых отметился одной голевой передачей.
Ранее за свою карьеру хавбек защищал цвета воронежского "Факела", "СКА Хабаровск", армянского "Алашкерта", грузинской "Гурии" и ряда других клубов.
Источник: "Матч ТВ"