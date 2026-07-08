"Дыма без огня не бывает". Квеквескири - о возможном переходе в "Сочи"

Экс-полузащитник "Оренбурга" Ираклий Квеквескири прокомментировал свое будущее.

Фото: ФК "Оренбург"

"Дела с будущим нормально обстоят. Идет диалог, есть еще время, хотя хочется уже находиться в процессе, быть в определенности какой-то, но есть определенные разногласия. Думаю, что в ближайшее время определюсь.