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Экс-игрок ЦСКА высказался о возможном возвращении Чалова в клуб

Бывший игрок ЦСКА Денис Попов высказался о возможном возвращении Федора Чалова в московский клуб.
Фото: ФК ПАОК
Денис Попов считает, что футболист не будет возвращаться в Россию.

"ПАОК играл в еврокубках, когда Чалов переходил в эту команду. Для спортсмена - это всегда большой плюс.

Не думаю, что он вернется в Россию. Надо понимать, какие у Федора приоритеты. Что касается его возвращения в ЦСКА, армейцы не станут гораздо сильнее, если Чалов снова окажется в клубе", - сказал Попов "РБ Спорту".

Федор Чалов перешел из московского ЦСКА в греческий ПАОК в начале августа 2024 года. В прошедшем сезоне форвард провел 38 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Трансферная стоимость 28-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 4 миллиона евро. Соглашение игрока с ПАОКом рассчитано до конца июня 2027 года.

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