Экс-игрок ЦСКА высказался о возможном возвращении Чалова в клуб

Фото: ФК ПАОК

Не думаю, что он вернется в Россию. Надо понимать, какие у Федора приоритеты. Что касается его возвращения в ЦСКА , армейцы не станут гораздо сильнее, если Чалов снова окажется в клубе", - сказал Попов "РБ Спорту"

Денис Попов считает, что футболист не будет возвращаться в Россию."ПАОК играл в еврокубках, когда Чалов переходил в эту команду. Для спортсмена - это всегда большой плюс.Федор Чалов перешел из московского ЦСКА в греческий ПАОК в начале августа 2024 года. В прошедшем сезоне форвард провел 38 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Трансферная стоимость 28-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 4 миллиона евро. Соглашение игрока с ПАОКом рассчитано до конца июня 2027 года.