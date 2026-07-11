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"Уфа" разгромила "Ленинградец" в первом матче нового сезона Первой лиги

Матч первого тура Первой лиги между "Уфой" и "Ленинградцем" завершился победой хозяев со счетом 3:0.
Фото: ФК "Уфа"
Голами за "Уфу" отличились атакующий полузащитник Шамиль Исаев и защитник Артур Гилязетдинов. В конце первого тайма хавбек "Ленинградца" забил в свои ворота.

Первая лига

1 тур

Голы: Исаев, 19, Родин, 41 (аг), Гилязетдинов, 82.

"Уфа": Беленов, Гилязетдинов (Озманов, 86), Кутин, Агапов, Ханенко, Юсупов (Троянов, 61), Тарба (Шипунов, 67), Исаев (Полесовщиков, 86), Ахатов (Агеян, 61), Якуев, Ортис.

"Ленинградец": Кузнецов, Кудрявцев, Ботака-Иобома, Калугин (Николаев, 54), Максецов (Яковлев, 74), Емельянов, Морозов, Родин (Зарыпбеков, 67), Кулишев, Першин, Укомский (Стефанович, 66).

Предупреждения: Шипунов, 78.

Удаление: Першин, 38.

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