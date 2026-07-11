Участник ЧМ-2026 ушел из жизни в возрасте 25 лет

Футболист скончался после возвращения с мундиаля.

Фото: Global Look Press

"Наша страна понесла невосполнимую утрату в лице Джейдена Адамса, однако его имя и вклад в футбол навсегда останутся в наших сердцах. Покойся с миром, Джейден. Ты никогда не будешь забыт", - написано в сообщении Южноафриканской ассоциации футболистов.

Джейден Адамс выступал за африканский "Сандаунс". В составе сборной ЮАР на чемпионате мира-2026 полузащитник провел 3 матча, результативными действиями не отметился. Национальная команда вылетела с мундиаля 28 июня, потерпев поражение от Канады (0:1).Причины смерти не называются. По информации африканских СМИ, футболист покончил с собой.