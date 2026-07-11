Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
3 - 0 3 0
ЛенинградецЗавершен
Волга Ул
1 - 2 1 2
ЕнисейЗавершен
Нефтехимик
0 - 0 0 0
Велес1 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
3 - 0 3 0
АкронЗавершен
Родина
2 - 2 2 2
Спартак СуботицаЗавершен
Балтика
6 - 0 6 0
ТиквешЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
Крылья СоветовЗавершен
Оренбург
3 - 2 3 2
ЦСКАИдёт
Акрон
0 - 0 0 0
Факел1 тайм
Краснодар
0 - 2 0 2
Ростов1 тайм
Ахмат
19:00
ИМТНе начат
Родина
19:00
ЧукаричкиНе начат
Локомотив
20:00
СпартакНе начат

"Краснодар" и "Ростов" объявили стартовые составы на товарищеский матч

Стали известны стартовые составы "Краснодара" и "Ростова" на товарищеский матч.
Фото: ФК "Краснодар"
"Краснодар": Агкацев (к), Оласа, Жубал, Тормена, Пальцев, Аугусто, Уткин, Черников, Батчи, Олусегун, Кривцов.

"Ростов": Ятимов, Сако, Ногейра, Чистяков, Лангович, Миронов, Кучаев (к), Комаров, Роналдо, Мухин, Сулейманов.

Сегодня, 11 июля, состоится товарищеский матч между "Краснодаром" и "Ростовом". Встреча пройдет на стадионе академии "быков". Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги "Ростов" занял десятое место в турнирной таблице, "Краснодар" расположился на втором.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится