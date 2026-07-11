"Краснодар" и "Ростов" объявили стартовые составы на товарищеский матч

Стали известны стартовые составы "Краснодара" и "Ростова" на товарищеский матч.

Фото: ФК "Краснодар"

Агкацев (к), Оласа, Жубал, Тормена, Пальцев, Аугусто, Уткин, Черников, Батчи, Олусегун, Кривцов.Ятимов, Сако, Ногейра, Чистяков, Лангович, Миронов, Кучаев (к), Комаров, Роналдо, Мухин, Сулейманов.Сегодня, 11 июля, состоится товарищеский матч между "Краснодаром" и "Ростовом". Встреча пройдет на стадионе академии "быков". Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги "Ростов" занял десятое место в турнирной таблице, "Краснодар" расположился на втором.