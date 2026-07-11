По информации источника, Герман Онугха нацелен на возвращение в РПЛ. Игрок считает, что переход в российский клуб приблизит его к дебюту за сборную.
В прошедшем сезоне футболист выступал за турецкий "Кайсериспор". На его счету 28 матчей, 8 голов и 1 результативная передача. Соглашение Онугхи с клубом рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость 30-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1,8 миллиона евро.
Источник: Telegram-канал "МЯЧ RU"
Онугха хочет перейти в клуб из РПЛ - источник
Футболист не планирует оставаться в "Кайсериспоре".
Фото: ФК "Кайсериспор"