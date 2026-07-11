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Онугха хочет перейти в клуб из РПЛ - источник

Футболист не планирует оставаться в "Кайсериспоре".
Фото: ФК "Кайсериспор"
По информации источника, Герман Онугха нацелен на возвращение в РПЛ. Игрок считает, что переход в российский клуб приблизит его к дебюту за сборную.

В прошедшем сезоне футболист выступал за турецкий "Кайсериспор". На его счету 28 матчей, 8 голов и 1 результативная передача. Соглашение Онугхи с клубом рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость 30-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1,8 миллиона евро.

Источник: Telegram-канал "МЯЧ RU"

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