Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
3 - 0 3 0
Ленинградец2 тайм
Волга Ул
1 - 2 1 2
Енисей1 тайм
Нефтехимик
18:00
ВелесНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
3 - 0 3 0
АкронЗавершен
Родина
2 - 2 2 2
Спартак СуботицаЗавершен
Балтика
6 - 0 6 0
ТиквешЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
Крылья СоветовЗавершен
Оренбург
1 - 0 1 0
ЦСКАИдёт
Акрон
17:30
ФакелНе начат
Краснодар
18:00
РостовНе начат
Ахмат
19:00
ИМТНе начат
Родина
19:00
ЧукаричкиНе начат
Локомотив
20:00
СпартакНе начат

Мамаев считает, что Сперцян может перейти в хороший европейский клуб

Бывший игрок "Краснодара" Павел Мамаев высказался о переходе Эдуарда Сперцяна в "Аль-Ахли".
Фото: личный архив Эдуарда Сперцяна
Павел Мамаев заявил, что футболист сделал правильное решение с точки зрения финансов.

"В контексте сложившейся ситуации не все клубы готовы делать трансферы напрямую из России - в этом нет ничего удивительного.

Эдуард сделал правильный шаг с точки зрения финансов. "Краснодар" тоже получил хорошие деньги за него. Перед ним открываются абсолютно все перспективы, чтобы через сезон или два перейти в хороший европейский клуб", - сказал Мамаев "Чемпионату".

Эдуард Сперцян является воспитанником "Краснодара". Всего атакующий полузащитник провел 145 матчей, забил 53 гола и отдал 47 результативных передач в рамках Российской Премьер-Лиги. Трансферная стоимость 26-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.

Во вторник, 7 июля, пресс-служба "быков" объявила о переходе Сперцяна в "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится