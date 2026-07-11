Мамаев считает, что Сперцян может перейти в хороший европейский клуб

Бывший игрок "Краснодара" Павел Мамаев высказался о переходе Эдуарда Сперцяна в "Аль-Ахли".

Фото: личный архив Эдуарда Сперцяна

Эдуард сделал правильный шаг с точки зрения финансов. " Краснодар " тоже получил хорошие деньги за него. Перед ним открываются абсолютно все перспективы, чтобы через сезон или два перейти в хороший европейский клуб", - сказал Мамаев "Чемпионату"

Павел Мамаев заявил, что футболист сделал правильное решение с точки зрения финансов."В контексте сложившейся ситуации не все клубы готовы делать трансферы напрямую из России - в этом нет ничего удивительного.Эдуард Сперцян является воспитанником "Краснодара". Всего атакующий полузащитник провел 145 матчей, забил 53 гола и отдал 47 результативных передач в рамках Российской Премьер-Лиги. Трансферная стоимость 26-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.Во вторник, 7 июля, пресс-служба "быков" объявила о переходе Сперцяна в "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии.