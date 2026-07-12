Президент ФИФА будет настаивать на расширении ЧМ-2030 до 64 сборных - источник

Джанни Инфантино хочет увеличить количество участников следующего ЧМ.

Фото: Global Look Press

По информации источника, Инфантино планирует расширить ЧМ до 64 команд ради поддержки африканских стран. Взамен они потребуют изменить устав ФИФА, чтобы президент смог баллотироваться на новый срок.



Чемпионат мира-2026 является первым мундиалем, в котором принимают участие 48 сборных. Ранее на турнире играли 32 национальные команды.



Джанни Инфантино является президентом ФИФА с конца февраля 2016 года. Швейцарский функционер должен покинуть свой пост в конце марта 2027 года.



Источник: журналист Ромен Молина