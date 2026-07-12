Бакаев предполагает, что закончит карьеру в "Локомотиве"

"Готов ли я закончить карьеру в "Локомотиве"? Скорее всего, так и будет. Сейчас пока нормально выгляжу на поле, но мы не знаем, что будет через три года.Посмотрим, как я буду играть и в каких буду кондициях. Если "Локомотив" захочет, чтобы я остался, - останусь", - сказал Бакаев "Матч ТВ".
Зелимхан Бакаев выступает в составе московского "Локомотива" с начала июля 2025 года. В прошедшем сезоне за красно-зеленых правый вингер провел 34 матча, забил 3 гола и отдал 9 результативных передач. Соглашение футболиста с "железнодорожниками" рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро.