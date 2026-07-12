По информации источника, наибольший интерес к футболисту проявляют клубы из Саудовской Аравии и петербургский "Зенит". Сообщается, что сумма трансфера может составить от 15 до 20 миллионов евро.
Александр Головин перешел из ЦСКА в "Монако" в конце июля 2018 года. В прошедшем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 35 матчей, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач. Текущее соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 30-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Головин может перейти в "Зенит" или клуб из Саудовской Аравии
Александр Головин может перейти в новый клуб этим летом.
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