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Мостовой: Аргентина заслуженно идёт в полуфинал. Просто фантастика!

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о матче ЧМ Аргентина - Швейцария.
Фото: Getty Images
Александр Мостовой заявил, что южноамериканская национальная команда заслуженно вышла в следующий этап мундиаля.

"Аргентина заслуженно идёт в полуфинал. Одна из немногих команд, которая устраивает праздник футбола. Какие матчи они вытягивают! Это просто фантастика!
А Лионель Месси? Всем уже всё доказал, но почти в 40 лет 20-летних ребят по полю возит. Это же просто фантастика!" - сказал Мостовой "Чемпионату".

Сегодня, 12 июля, состоялся матч четвертьфинала чемпионата мира-2026 между сборными Аргентины и Швейцарии. Встреча проходила на стадионе "Эрроухед" в США. Южноамериканская национальная команда одержала победу со счетом 3:1.

В полуфинале мундиаля подопечные Лионеля Скалони встретятся с Англией.

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