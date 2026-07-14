Агент Дзюбы - о поиске клуба для нападающего: будем ждать до победного

- Все заинтересованы в том, чтобы эта эпопея завершилась как можно быстрее, но нам не привыкать — если будет нужно, будем ждать до победного, до того момента, когда будут достигнуты все договоренности, которые будут устраивать и нашу сторону, и клуб.
Артём на такой стадии своей карьеры, когда может быть весьма избирателен в выборе клуба, - приводит слова Гольдмана "РИА Новости Спорт".
Артем Дзюба с сентября 2024 года выступал за тольяттинский "Акрон" - форвард покинул клуб по окончании минувшего сезона на правах свободного агента. Напомним, что нападающий является лучшим бомбардиром в истории национальной команды России и чемпионата страны. Сообщалось, что форвард может продолжить карьеру в московской "Родине", сам Дзюба заявлял о желании вернуться в "Спартак".
Напомним, что ранее Дзюба выступал за красно-белых, тульский "Арсенал", "Томь", петербургский "Зенит", турецкий "Адана Демирспор", "Ростов" и московский "Локомотив". 22 августа нападающему исполнится 38 лет.