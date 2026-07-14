Карпукас высказался о переговорах по новому контракту с "Локомотивом"

- Ничего нового не могу сказать. Ситуация не изменилась.
Могу только повторить то, что уже говорил ранее: есть желание договориться с "Локомотивом". А как сложится в итоге, покажет время, - приводит слова Карпукаса "СЭ".
В минувшем сезоне Артем Карпукас провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 35 матчей и записал на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего полузащитника в 7 миллионов евро, его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2027 года.
Ранее сообщалось, что петербургский "Зенит" этим летом намерен приобрести Карпукаса.