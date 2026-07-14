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Геркус: не верю, что Дзюба может помочь "Спартаку"

Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус высказался о возможном переходе Артема Дзюбы в "Спартак".
Фото: ФК "Акрон"
По словам Геркуса, он не верит, что Дзюба поможет "Спартаку".

- При всем уважении и любви к Артему, не верю, что он может помочь "Спартаку". У московского клуба хорошая линия нападения. Даже переукомплектована.

Гигантская конкуренция на одну позицию. Куда им еще нападающего? Подписать Дзюбу как лидера раздевалки? Лидер раздевалки должен себя и на поле показывать, - приводит слова Геркуса "СЭ".

Артем Дзюба с сентября 2024 года выступал за тольяттинский "Акрон" - форвард покинул клуб по окончании минувшего сезона на правах свободного агента. Напомним, что нападающий является лучшим бомбардиром в истории национальной команды России и чемпионата страны. Сообщалось, что форвард может продолжить карьеру в московской "Родине", сам Дзюба заявлял о желании вернуться в "Спартак".

Напомним, что ранее Дзюба выступал за красно-белых, тульский "Арсенал", "Томь", петербургский "Зенит", турецкий "Адана Демирспор", "Ростов" и московский "Локомотив". 22 августа нападающему исполнится 38 лет.

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