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Бакаев - о целях "Локомотива": мы их не ставим - это лишнее давление

Вингер "Локомотива" Зелимхан Бакаев ответил на вопрос о целях команды на сезон.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Бакаева, в команде не ставят определенную цель, потому что это создает лишнее давление.

- Мы не разговариваем о целях. Просто хотим побеждать в каждой игре.
А глобальных целей не ставим, как и не ставили их в прошлом сезоне, потому что это лишнее давление, оно точно не нужно, - приводит слова Бакаева "Матч ТВ".

По итогам сезона-2025/26 московский "Локомотив" занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и впервые при Михаиле Галактионове завоевал бронзовые медали чемпионата России. В первом туре РПЛ сезона-2026/27 "железнодорожники" на домашнем стадионе сыграют с грозненским "Ахматом".

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