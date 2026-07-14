Бакаев - о целях "Локомотива": мы их не ставим - это лишнее давление

- Мы не разговариваем о целях. Просто хотим побеждать в каждой игре.
А глобальных целей не ставим, как и не ставили их в прошлом сезоне, потому что это лишнее давление, оно точно не нужно, - приводит слова Бакаева "Матч ТВ".
По итогам сезона-2025/26 московский "Локомотив" занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и впервые при Михаиле Галактионове завоевал бронзовые медали чемпионата России. В первом туре РПЛ сезона-2026/27 "железнодорожники" на домашнем стадионе сыграют с грозненским "Ахматом".