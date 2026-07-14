"Никому не будет просто с нами". Лесовой - о перспективах махачкалинского "Динамо"

- Крепкий, боевитый коллектив. "Динамо" — команда с характером. По первым дням видно, что никому не будет просто с нами.
Отмечу, что Вадим Евсеев требовательный тренер. Если что-то ему не понравится, то сразу скажет, - приводит слова Лесового "Матч ТВ".
Махачкалинское "Динамо" сыграло вничью с петербургским "Зенитом" в товарищеском матче - встреча в Санкт-Петербурге завершилась ничьей 1:1. Даниил Лесовой перешел в махачкалинский клуб из "Пари НН" на правах аренды до конца сезона.
По итогам сезона-2025/26 команда Вадима Евсеева заняла 14 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и одержала победу в стыковых матчах над екатеринбургским "Уралом" с общим счетом 3:0 и осталась в РПЛ.