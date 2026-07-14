"Такого быть не должно". Круговой - о новом формате чемпионата мира

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Но сам формат прикольный, много команд, больше матчей, интереснее болельщикам, смотрибельно, - приводит слова Кругового "Матч ТВ"

По словам Кругового, не должно быть задержки матчей, но новый формат ему понравился.- Как было, что матч задерживали на несколько часов — такого быть не должно.Чемпионат мира-2026 проходит в США, Мексике и Канаде, финал турнира состоится 19 июля. Напомним, что этот мундиаль стал первым в истории, на групповом этапе которого сыграло 48 команд. Плей-офф турнира начался с 1/16, а не 1/8 финала.Матч первого тура группового этапа между Францией и Ираком после первого тайма был прерван из-за грозового предупреждения - пауза продлилась больше полутора часа, после чего игра была возобновлена. Также несколько матчей были перенесены на несколько часов из-за грозового предупреждения.