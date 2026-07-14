Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Франция
22:00
ИспанияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА
0 - 0 0 0
Динамо1 тайм
Локомотив
17:00
ЦСКАНе начат
Ахмат
19:00
РадникНе начат

"Такого быть не должно". Круговой - о новом формате чемпионата мира

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о новом формате чемпионата мира.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Кругового, не должно быть задержки матчей, но новый формат ему понравился.

- Как было, что матч задерживали на несколько часов — такого быть не должно.
Но сам формат прикольный, много команд, больше матчей, интереснее болельщикам, смотрибельно, - приводит слова Кругового "Матч ТВ".

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Мексике и Канаде, финал турнира состоится 19 июля. Напомним, что этот мундиаль стал первым в истории, на групповом этапе которого сыграло 48 команд. Плей-офф турнира начался с 1/16, а не 1/8 финала.

Матч первого тура группового этапа между Францией и Ираком после первого тайма был прерван из-за грозового предупреждения - пауза продлилась больше полутора часа, после чего игра была возобновлена. Также несколько матчей были перенесены на несколько часов из-за грозового предупреждения.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -4
  • Не нравится