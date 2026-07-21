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Игдисамов поддержал идею подписания Даку в ЦСКА - источник

ЦСКА продолжает рассматривать вариант с подписанием нападающего "Рубина" Мирлинда Даку.
Фото: ФК "Рубин"
Как пишет "Чемпионат", наставник армейцев Дмитрий Игдисамов поддержал возможное приглашение форварда. По информации источника, московский клуб готов активировать пункт об отступных в размере 10 миллионов евро.

При этом переговоры по условиям личного контракта с футболистом ещё не начинались, а внутри клуба продолжается обсуждение целесообразности этого трансфера.

Новый сезон РПЛ ЦСКА откроет 24 июля домашним матчем против "Балтики".

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