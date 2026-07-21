Как пишет "Чемпионат", наставник армейцев Дмитрий Игдисамов поддержал возможное приглашение форварда. По информации источника, московский клуб готов активировать пункт об отступных в размере 10 миллионов евро.
При этом переговоры по условиям личного контракта с футболистом ещё не начинались, а внутри клуба продолжается обсуждение целесообразности этого трансфера.
Новый сезон РПЛ ЦСКА откроет 24 июля домашним матчем против "Балтики".
Игдисамов поддержал идею подписания Даку в ЦСКА - источник
ЦСКА продолжает рассматривать вариант с подписанием нападающего "Рубина" Мирлинда Даку.
Фото: ФК "Рубин"