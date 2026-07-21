По информации источника, "Краснодар" предлагает Агустину Каноббио зарплату около 2,5 миллиона евро в год. Сумма трансфера может составить 12-13 миллионов.
Футболист выступает за бразильское "Флуминенсе" с января 2025 года. В текущем сезоне за клуб правый вингер провел 27 матчей, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи. Трансферная стоимость 27-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 8 миллионов евро.
Всего за сборную Уругвая Каноббио провел 17 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.
Нападающий сборной Уругвая может перейти в "Краснодар"
"Быки" ведут переговоры с футболистом.
Фото: IMAGO