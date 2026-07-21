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Шмаров рассказал, какой игрок нужен "Спартаку" для борьбы с "Зенитом"

Бывший игрок "Спартака" Валерий Шмаров высказался о текущем составе красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
Валерий Шмаров считает, что красно-белым не хватает форварда.

"Спартаку" нужно купить нападающего для борьбы с "Зенитом". Без него команда не сможет претендовать на топ-3 РПЛ. Ливай Гарсия и Маркиньос не справятся и не приведут "Спартак" к чемпионству.
Нужен минимум один центральный нападающий. Карседо ставит интересный футбол, но ему не хватает ударной мощи", - сказал Шмаров Metaratings.

По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" занял первое место в турнирной таблице, набрав 68 очков. "Спартак" расположился на четвертой строчке с 52 баллами в своем активе.

18 июля в рамках матча за Суперкубок России сине-бело-голубые одержали победу над красно-белыми по итогам серии пенальти (1:1, 4:2 - пенальти).

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