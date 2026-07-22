ЦСКА получил отказ по трансферу хавбека "Атлетико Минейро" - источник

ЦСКА пока не смог договориться с "Атлетико Минейро" о переходе полузащитника Мамади Сиссе.

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По информации RTI Esporte, первое предложение московского клуба было отклонено. Сообщается, что армейцы были готовы заплатить за 19-летнего гвинейца пять миллионов евро. Однако "Атлетико Минейро" не устроила предложенная схема выплат, поэтому клуб отказался от сделки на этих условиях.



В минувшем сезоне центральный полузащитник принял участие в 18 матчах, отметившись одним забитым мячом. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в один миллион евро.