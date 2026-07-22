19-летний игрок сборной Испании стал самым дорогим центральным защитником мира

Успешное выступление на чемпионате мира-2026 помогло защитнику "Барселоны" Пау Кубарси существенно повысить свою рыночную стоимость.

Фото: ФИФА

По обновлённой оценке портала Transfermarkt, испанец теперь является самым дорогим центральным защитником мира.



После завершения мундиаля стоимость 19-летнего футболиста выросла сразу на 20 миллионов евро и достигла отметки в 100 миллионов. По этому показателю Кубарси разделил первое место с игроком обороны "Арсенала" и сборной Франции Вильямом Салиба.



На мировом первенстве защитник не пропустил ни одной встречи, проведя на поле все восемь матчей. За это время сборная Испании позволила соперникам отличиться лишь однажды, а в финале в дополнительное время взяла верх над Аргентиной (1:0).