Обладатель "Золотого мяча" согласовал контракт с "Реалом" - источник

Футболист может продолжить карьеру в Мадриде.

Фото: Getty Images

По информации источника, Родри согласовал контракт со "сливочными". Футболист ждет, пока клубы договорятся о стоимости трансфера.



Родри выступает в составе "Манчестер Сити" с начала июля 2019 года. По итогам прошедшего сезона опорный полузащитник провел за клуб 33 матча и забил 2 гола. Трансферная стоимость 30-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 55 миллионов евро. В 2024 году испанский игрок получил награду "Золотой мяч".



Источник: Маттео Моретто

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Реал